İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Sürekli Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Sürekli Artıyor

İsrail askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı, toplam sayı 11.300'ü geçti.

15.10.2024 13:19
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir kız çocuğu ile eski tutuklular ve gazetecilerin de bulunduğu en az 25 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca askerlerin, gözaltına aldıkları Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 11 bin 300'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları Sürekli Artıyor - Son Dakika

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