İsrail'in Batı Şeria'daki kontrol noktaları Filistinlilerin hayatını çileye çeviriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Batı Şeria'daki kontrol noktaları Filistinlilerin hayatını çileye çeviriyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin beldelerini kuşatma altına alması ve aralarına "kontrol noktaları" kurması, bölgede bir yerlere gitmeye çalışanlar için gündelik hayatı çileye çeviriyor.

06.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin beldelerini kuşatma altına alması ve aralarına "kontrol noktaları" kurması, bölgede bir yerlere gitmeye çalışanlar için gündelik hayatı çileye çeviriyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'den bugüne işgal altında tutan İsrail, Batı Şeria'yı "askeri uygulamalarla" yönetiyor. Filistinliler, Batı Şeria içinde de İsrail'in kurduğu kontrol noktalarından geçerek işlerine ve evlerine ulaşıyor. Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırılar ve İsrail'in o günden bu yana bölgeye bombardımanı gerilimi daha da tırmandırdı.

İsrail, bu dönemde Batı Şeria'daki askeri ve işgal uygulamalarını giderek katılaştırdı. Filistin beldelerinin giriş çıkışlarındaki noktaları beton bloklar, demir bariyerler veya iş makineleriyle yığdığı toprakla kapatan İsrail ordusu, şehir ve belde gibi büyük yerleşim alanlarının da çıkışlarına askeri noktalar kurdu.

Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli, İsrail'in işgali altında

İşgal altındaki Batı Şeria geneline yayılmış yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve kaçak yerleşim yerlerinde yaklaşık 500 bin yerleşimci İsrail kanunlarının koruması altında yaşıyor.

İsrail'in işgal uygulamaları altındaki 3 milyon Filistinli, bölgede seyahat etmek istediğinde, silahlı asker ve silahlı özel güvenlik güçlerinin beklediği 200 kadar kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyor.

Bunun dışında İsrail askerleri, Filistinlilere ait köy, kasaba, belde ve şehirlerin giriş çıkışlarına da istedikleri zaman kontrol noktası kurabiliyor.

İşgal altındaki bölgede kavşaklara bulunan bazı kontrol noktalarında sadece Yahudi yerleşimcilerin geçişine izin veriliyor, Filistinlilerin geçişi ise engelleniyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Ağustos 2023'te açıkladığı rakamlara göre, Batı Şeria genelinde Filistinliler trafiğe çıktıklarında önlerinde farklı türde 645 kadar fiziki engel bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail askerlerinin kontrol noktalarında Filistinlileri "sözlü, fiziksel taciz ettiği, haklarını ihlal ettiği ve yollarından geri çevirdiğine" dikkati çekiyor.

Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan olayların ardından İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistin beldelerine çıkan ana yolları beton blok, demir bariyer ve toprak duvar çekerek araç geçişlerine kapatması nedeniyle Filistinliler evlerine ulaşmak için toprak ve dağlık yolları kullanmak zorunda kalıyor. Son dönemde Batı Şeria'da bir yerden başka bir yere gitmek adeta labirentte dolaşmaya benziyor.

Şoförler saatlerini kontrol noktası kuyruğunda geçiriyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin otomobilleri, beyaz ve sarı plakalarla ayrışıyor.

İsrail'e kayıtlı araçlar sarı plaka, Filistin yönetimine kayıtlı araçlar ise beyaz plaka kullanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimine kayıtlı beyaz plakalı araçlar kontrol noktalarında daha uzun tutuluyor. Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin kullandığı yolları kullanmak isteyen Filistinli şoförler, İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktalarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

AA ekibi, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin Deyr Şeref ve bölgenin doğusundaki Ürdün Vadisi'ne çıkan Hamra askeri kontrol noktasındaki Filistinlilerin çilesini görüntüledi.

Nablus kentini kuşatma altında tutan İsrail ordusu, 160 bin nüfuslu kentin çıkışındaki Deyr Şeref beldesinde kontrol noktasında araçları durdurup teftiş ediyor. Nablus'tan çıkıp başka yere ulaşmak isteyen Filistinlilerin araçları kilometrelerce uzanan trafik sıkışıklığına yol açıyor. Filistinlilerden bazıları her gün bu noktalarda saatlerce beklediğini aktarıyor.

Filistinli şoförler, sürenin uzamasıyla zaman zaman hep birlikte korna çalarak uygulama tepki gösteriyor. AA ekibinin çekim yaptığı esnada, İsrail askerleri herhangi bir gerekçe göstermeden kontrol noktasını açınca, araçlar kısa bir sürede buradan ayrıldı.

Bir kontrol noktasından geçmek 4 saat sürebiliyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde daha sık "kontrol noktaları" kuruyor. Batı Şeria'nın en kuzey şehri Cenin'den Kudüs'e ulaşmak için Ürdün Vadisi'nden geçen rota öne çıkıyor. İsrail ordusunun Hamra isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınlarındaki noktasında araç trafiği kilometrelerce uzanıyor.

İsrail askeri noktasında her bir araç, tek tek kontrol edildikten sonra geçişine izin verildiği için Filistinlilerin bekleyişi saatlerce sürüyor.

Bazı araçların kuyrukta öne geçmeye çalışmasıyla bazen Filistinliler arasında da tansiyon yükseliyor. Taraflar arasında sözlü ve kornalı tartışmalar çıkıyor.

Filistinli Ahmed, Hamra kontrol noktasından el-Halil kentine gitmeye çalışırken, 3 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

Filistinlilerin 7 Ekim'den beri çektiği çilenin açık örneklerinden birinin bu kontrol noktası olduğunu vurgulayan Ahmed, "İsrail askerleri her yarım saatte bir arabayı alıyor. Askerler kontrol noktasını kapatıyor sonra keyfine göre istediği arabayı alıyor. Durum bu." dedi.

Cenin kentinden Hamra askeri kontrol noktasına geldiğini aktaran Abid Said ise Eriha'ya gitmek istediğini ve saat 19.00'dan sonra bölgedeki tek geçişin burası olduğunu söyledi.

İsrail askerlerinin bir arabayı teftiş etmesinin en az 15 dakika sürdüğüne ve araçların geçişine tek tek izin verdiğine dikkati çeken Said, 3,5 saattir kontrol noktasında beklediğini anlattı.

AA ekibi, Yahudi yerleşimcilerin de kullandığı yollara çıkmak için 4 saati aşkın, İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında bekledi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki kontrol noktaları Filistinlilerin hayatını çileye çeviriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya Bozkır'da Deprem Eğitimi Düzenlendi
    12:47 Konya Bozkır'da Deprem Eğitimi Düzenlendi

    Konya'nın Bozkır ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitimde afetlere müdahale, deprem ve yangın tatbikatı ile kriz yönetimi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kaymakam Tolga Turan, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla uygulamalı eğitim programı düzenlendiğini belirtti.

  • Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
    12:47 Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, kullandığı araçla yol kenarındaki ATV araçlarına çarparak bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi, Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı ile sürücü ve annesi aranıyor.

  • Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı
    12:47 Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı

    Bursa ve Eskişehir'de, kendisini bankacı yakını, fabrika sahiplerinin torunu, mühendis gibi tanıtan bir zanlının, kredi kartı ve mobil bankacılık şifrelerini öğrendiği hayırsever yaşlıları dolandırdığı iddia edildi. Zanlının, yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para dolandırdığı belirlendi. Zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

  • OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi
    12:46 OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin'de gerçekleşen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'İnsanlığa Beyaz Çağrı' adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi, işgal sonucunda hayatını kaybeden siviller ve sağlık çalışanlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

  • Antalya Kumluca'da Meydana Gelen Hortum Felaketinin Ardından İş Yeri Çalışanları Zarar Gören Eşyalarını Topladı
    12:46 Antalya Kumluca'da Meydana Gelen Hortum Felaketinin Ardından İş Yeri Çalışanları Zarar Gören Eşyalarını Topladı

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında iş yeri çalışanları dükkanlarının önünü temizleyerek zarar gören eşyalarını topladı. Hortum, binaların çatılarını uçurarak güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara savurdu. Elektrikler bir süre kesildikten sonra ekiplerin çalışmasıyla akşam saatlerinde tekrar verildi.

  • Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı
    12:45 Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı

    Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.

  • Isparta-Burdur karayolunda otomobilin menfez çukuruna düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
    12:45 Isparta-Burdur karayolunda otomobilin menfez çukuruna düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Yakaören köyü mevkisinde, Fatih Kılıçarslan (30) yönetimindeki 15 AP 307 plakalı otomobil, yol yapım çalışması için açılan menfez çukuruna düştü. Kaza sonucunda Fatih Kılıçarslan hayatını kaybederken, Ünsal Cengiz ise yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

  • Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı köyler Giresun'a bağlandı
    12:44 Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı köyler Giresun'a bağlandı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri, mahkeme kararıyla Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Danıştay'ın referandum kararının İçişleri Bakanlığı'nın reddinin iptaline karar vermesiyle köyler, 34 yıl sonra yeniden Giresun'a bağlandı.

  • Hrant Dink cinayetinde Ogün Samast, Yasin Hayal'in tehditleri yüzünden dahil olduğunu iddia etti
    12:43 Hrant Dink cinayetinde Ogün Samast, Yasin Hayal'in tehditleri yüzünden dahil olduğunu iddia etti

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, davadaki ilk savunmasında, Yasin Hayal'in tehditleri nedeniyle cinayete dahil olduğunu öne sürdü. Duruşmada tutuksuz sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Mahkeme heyeti, dosyanın savcılığa gönderilmesine ve Samast hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

  • Bilecik'te Muhtarlık Yarışında Eşler Ayrı Mahallelerde Aday Oldu
    12:43 Bilecik'te Muhtarlık Yarışında Eşler Ayrı Mahallelerde Aday Oldu

    Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Volkan Gündüz, dayısının muhtarlığını yaptığı ve yeniden aday olduğu Gündüzbey köyünde, eşi Serap Gündüz ise ilçe merkezinde evlerinin bulunduğu Kayhan Mahallesi'nde muhtarlık yarışına girecek. Gündüz çifti, seçim bölgeleri olan köy ve mahallede seçmenleri birlikte ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Gündüz, eşinin kadınların da muhtarlık görevini yerine getirebileceğini göstermek için Kayhan Mahallesi'nde yarışa gireceğini söyledi.


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da Sağanak ve Hortum Felaketi: 6 Kişi Yaralandı Antalya'da Sağanak ve Hortum Felaketi: 6 Kişi Yaralandı
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:45:32. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'daki kontrol noktaları Filistinlilerin hayatını çileye çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement