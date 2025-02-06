İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 174 Gözaltı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı saldırılarını başlattığı 21 Ocak'tan bu yana 174 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun başta Cenin ve Tubas kentleri olmakla beraber Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in saldırılarını şiddetlendirmesinden bu yana Cenin kenti ve mülteci kampında 120 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Tubas kentinde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının da 54'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin çoğunun darp ve kötü muamele gibi ihlallere maruz kaldığı vurgulandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun 5. gününde Tamun beldesi ve El-Faria Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından İsrail ordusunun, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu 27 Ocak'ta saldırılarını Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti.

Tulkerim'de de İsrail saldırıları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.