İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alana Eriha kentine bağlı Şellal el-Avca bedevi köyüne, fanatik İsrailliler tarafından saldırı düzenlendi.

Baydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu Başkanı Hasan Melihat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ellerinde sopalarla köydeki insanları darbettiklerini, beraberinde getirdikleri eğitimli köpeklerini Filistinlilerin üzerlerine saldıklarını anlattı.

Melihat, fanatik İsraillilerin Şellal el-Avca bedevilerine "bölgeye terk etmemeleri durumunda tüm mallarını yakacakları" tehdidinde bulunduklarını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden fanatik grupların, İsrail ordusu tarafından desteklendiğini dile getiren Melihat, bedevileri topraklarından zorunlu olarak göç ettirmek için sistematik bir şekilde hareket ettiklerinin altını çizdi.

Öte yandan yine Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'ın doğusunda yer alan Burka köyünde bulunan "araba mezarlığı" bölgedeki İsrailliler tarafından ateşe verildi.

Olay hakkında basına açıklama yapan Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, işgalcilerin Filistin vatandaşı Muhammed Sabir'e ait "araba mezarlığını" yaktığını kaydetti.

Yangının ardından İsrail ordusunun baskın düzenlediğini dile getiren Kenan, baskın sırasında askerlerin vatandaşların üzerine ateş açtığını ve mülklerine yönelik tahripkar tutum sergilediklerini vurguladı.