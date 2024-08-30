İsrail'in Batı Şeria saldırılarında 150'den fazla çocuk öldü - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria saldırılarında 150'den fazla çocuk öldü

BM, İsrail ordusu ve İsraillilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana 150'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılar, bölgedeki Filistinli mültecileri etkilemeye devam ediyor ve bazı kamplardaki hizmetler askıya alınmak zorunda kalındı. İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıları ise hala devam ediyor ve bölgenin altyapısında büyük hasara yol açtı.

30.08.2024 14:49
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Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin giderek artan saldırılarına sahne olan işgal altındaki Batı Şeria'da 150'den fazla çocuğun öldüğünü aktardı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda Batı Şeria'da 150'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarının bölgedeki Filistinli mültecileri etkilemeye devam ettiğini belirten Lazzarini, kuzeydeki 4 mülteci kampında on binlerce kişinin altyapıların yıkılması dahil olmak üzere İsrail saldırılarından etkilendiği ifade etti.

UNRWA, bazı kamplardaki hizmetlerini askıya aldı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, UNRWA'nın Batı Şeria'daki bazı kamplarda hizmetlerini askıya almak zorunda kaldığını aktardı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "II. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

Bölgenin altyapısında ağır hasara yol açan saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria saldırılarında 150'den fazla çocuk öldü - Son Dakika

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