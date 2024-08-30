İsrail'in Zebabide köyündeki saldırısında 3 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Zebabide köyündeki saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar, Zebabide köyünde bir araç içindeki Filistinliler ile bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışma ve İsrail ordusuna ait İHA saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin içinde bulunduğu aracın yandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırıları doğrularken yaşamını yitiren Filistinlilerden birinin Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugaylarının Cenin'deki sorumlusu Visam Hazim olduğunu ileri sürdü.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "II. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

Bölgenin altyapısında ağır hasara yol açan saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.