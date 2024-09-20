İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak Gasbı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun son dönemde "güvenlik" bahanesiyle İsraillilerin gasbettiği bölgelerin çevresinde, Filistinlilerin topraklarına el koyarak kurduğu tampon bölgelerin "toprak hırsızlığının yeni yüzü" olduğunu belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği bazı Filistin topraklarının çevresinde sözde "güvenlik sebebiyle" Filistinlilere ait arazilere el konuldu ve toprakları gasbedilen Filistinlilere karşı tampon bölgeler oluşturuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 11 noktada tampon bölge oluşturarak, Filistinlilerin yüzlerce dönümlük tarım arazilerine erişimini engelledi.

Bir yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1 yıldır soykırım olarak nitelendirilen saldırılarını sürdürürken, diğer yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları ve toprak gasbında artış gözlemleniyor.

Konseyden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, "askeri ve güvenlik" bahanesiyle Nablus'un Burin, Madama ve Asira el-Kıbliyye köylerinde Filistinlilere ait yaklaşık 18 dönümlük araziye el konulması emri çıkardığı aktarıldı.

Yapılan incelemeler sonucu İsrail makamlarının, Yitzhar isimli gasbedilen Filistin toprakları çevresinde bir tampon bölge kurmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, bu sebeple "işgalci İsrail'in Filistinlilerin yüzlerce dönümlük arazilerine erişimini engellediği" vurgulandı.

Gasbedilen Filistin toprakları her geçen gün genişliyor

Burka beldesinden aktivist Sami Dağlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere ait yüzlerce dönümlük tarım arazisini çalarak, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu "Homeş" yerleşim birimi çevresine "güvenlik çemberi" kurduğunu söyledi.

İsrail'in el koyduğu bölgede mülkü bulunan Dağlas, gasbedilen toprağına işaret ederek, "Buraya erişmemiz yasak. Kim oraya gitmeyi denerse gaspçı İsraillilerin kendisine pusu kurduğunu görür." dedi.

Dağlas, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde inşaatların artırılmasıyla tarım arazilerinin ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yaşadıkları durumu "dehşet hali" olarak niteleyen Dağlas, "İsraillilerin gasbettiği topraklar, toprağı ele geçirme ve Filistin nüfusunu dar bir alana hapsetme amacıyla, tampon bölge olarak adlandırılan el koyma kararlarıyla her geçen gün genişliyor." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Karave beni Hassan beldesinden Filistinli Reyyan da İsrail ordusunun el koyma kararları sebebiyle yaşadıkları korkuyu anlattı.

Reyyan, İsrail ordusunun gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu "Revava" yerleşim birimi çevresindeki Filistinlilerin arazilerine el koyduğunu söyledi.

Filistinli adam, İsrail ordusunun el koyduğu bölgede zeytin ağaçlarının bulunduğu 7 dönümlük bir arazisinin yer aldığını ve "tampon bölge" olduğu için kendi arazisine gidemediğini belirtti.

"Filistinlilerin arazilerine sessiz sedasız, el konuldu"

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Emir Davud da İsrail ordusunun 11 karar çıkararak Batı Şeria'daki Filistin topraklarına el koyduğunu kaydetti.

Davud, "Haritalara baktığımızda el konulan bölgelerin yerleşim yerlerini çevreleyen ve etraflarında tampon bölge oluşturan bir şerit olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

El koyma kararlarının bazı bölgelerde yüzlerce dönüm tarım araziyi kapsadığına dikkati çeken Davud, söz konusu bölgede Filistinlilerin yani sahiplerinin erişiminin engellendiğini vurguladı.

Durumun ciddi tehlike arz ettiğini belirten Davud, "Filistinlilerin arazilerine sessiz sedasız, el konuldu." dedi.

Davud, işgalci İsrail kanunlarına göre 3 yıl ekilmeyen bir arazinin "devlet arazisi" statüsüne geçtiğini hatırlatarak, el konulan arazilerin de o konuma düşeceğini belirtti.

Filistinli yetkili, "İşgalci İsrail yetkilileri, toprak üzerinde daha fazla emrivaki dayatmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Davud, daha fazla el koyma kararının çıkarılabileceğine işaret ederek, "Gaspçı İsrailliler için bir devlet kurulup Batı Şeria gettolara dönüştürülüyor." diye konuştu.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verileri, İsrail ordusunun el koyduğu 11 bölgenin Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus ile Selfit ve orta kesimlerinde Ramallah ve güneyinde Beytüllahim kentlerinde yer aldığını gösteriyor.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin topraklarında kurulu yerlerde 720 binden fazla gaspçı İsraillinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 10'u kadın olmak üzere 716 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 750 kişi yaralandı.