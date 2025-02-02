İsrail'in Batı Şeria'ya Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'ya Saldırıları Artıyor

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırıları artırdı, 15 Filistinli hayatını kaybetti.

02.02.2025 23:47
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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı.

Son 24 saatte Batı Şeria'nın kuzeyine 3 hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, hava saldırılarında en az 15 Filistinli öldürüldü.

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından, İsrail ordusunun 21 Ocak'ta bölgeye geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana 50'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 100'den fazlasının da gözaltına alındığı öne sürüldü.

Açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail saldırılarının devam edeceği belirtildi.

Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda, patlayıcılarla havaya uçurulan evlerin sayısının 23 olduğu açıklandı.

Patlamaların etkisiyle Cenin kampındaki pek çok evin ve kamp yakınındaki Cenin Devlet Hastanesi'nin de camları kırıldı.

İsrail ordusu keyfi eylemleriyle Filistinlilerin canına ve malına zarar veriyor

İsrail ordusu, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme, Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilerin canına ve malına keyfi olarak zarar verme yoluna da başvuruyor.

İsrail ordusunun bugün Cenin Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 73 yaşındaki Velid Muhammed Ali Lehluh isimli Filistinli hayatını kaybetti. Bir süre önce Tulkerim'de düzenlenen saldırılarda ise Saddam Iyad Receb isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuk ağır yaralanmıştı. Cenin'e yönelik saldırıların beşinci gününde, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu başından vurulan 2,5 yaşında bir bebek de hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Batı Şeria'nın genelinde kurulan askeri kontrol noktaları Filistinlilerin hayatını yaşanmaz hale getirmeye devam ediyor. Filistinliler kontrol noktalarında bazen 4-5 saat beklemek zorunda kalıyor. Ramallah yönetimine ait ambulanslar da kontrol noktalarında bekletiliyor.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler İsrail askerlerinin Filistinlilere zarar vermekten keyif aldığını gösteriyor.

İsrailli hesaplar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntüde, İsrail askerleri Cenin'de 23 evin havaya uçurulduğu saldırıyı insansız hava aracı kamerasından takip ederek geri sayım yapıyor ve patlamalar gerçekleştikten sonra kutlama sesleri duyuluyor.

Tulkerim'den gelen bir diğer görüntüde ise İsrail ordusuna ait bir kamyonun, yolda hızla seyrederken bir meyve-sebze satıcısının kaldırımdaki tezgahına keyfi bir şekilde çarparak dağıttığı, çevrede bulunan kişilerin ise kendilerini güçlükle kenara attığını yer alıyor.

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Öte yandan Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanmasını talep etti.

İsrail Savunma Bakanı, işgalin süreceğini söylemişti

Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na yönelik 21 Ocak'ta bir saldırı başlatan İsrail ordusu, bir hafta geçmeden 27 Ocak'ta saldırılarını Tulkerim'e taşıdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cenin'deki askerlere ziyaretinde, İsrail ordusunun saldırı bittikten sonra mülteci kampında "kalmaya" devam edeceğini; işgalini sürdüreceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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