İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları en az 11 Filistinliyi öldürdü

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(ANKARA) - İsrail Ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik başlattığı geniş çaplı saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar son 20 yılda İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik başlattığı en geniş çaplı operasyon olarak görülüyor.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarında şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin beşi El-Far mülteci kampında, altısı ise Cenin'e yönelik bir insansız hava aracı saldırısında ve bölgedeki silahlı çatışmalarda öldürüldü.

İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik bu saldırıları eş zamanlı olarak en az dört kentin (Cenin, Tulkarm, Nablus ve Tubas) hedef alınması yönüyle geniş çaplı bir operasyon olarak görülüyor. Saldırıların, çok sayıda Filistin kentinin aynı anda hedef alındığı 2000-2005 yılları arasındaki Filistin intifadasından sonra İsrail'in bölgeye yönelik en büyük saldırısı olduğu düşünülüyor.

Filistinli yetkililere göre, Cenin'e giden ana yollar kapatılırken, kentteki mülteci kampında silahlı çatışmalar yaşanıyor. İsrail güçlerinin Jenin'deki bir hastaneye girdiği ve Tulkarm'daki iki hastanenin girişini kapattığı söyleniyor. Nablus'taki İsrail askeri operasyonlarının ise şehirdeki iki mülteci kampına odaklandığı belirtiliyor. Sağlık yetkilileri, Tubas yakınlarındaki El-Far'a kampında, ambulansların İsrail drone saldırısının ardından yaralılara ulaşmada zorluk yaşandığını söyledi.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada Cenin ve Tulkarm kentlerinde "terör tehdidini engellemek" amacıyla bir "karşı-terör operasyonu" yürütüldüğü ifade edildi.

Filistin Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'ya yönelik saldırılardan bir gün önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Riyad'da Gazze'deki durumu görüşmek üzere bir araya geldiğini aktardı.

Görüşme sırasında, Abbas ve bin Salman'ın işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı duyuruldu. Gazze, Batı Şeria, ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik devam eden İsrail saldırılarını durdurma konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

WAFA, Abbas'ın, İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etme yönündeki yorumlarının tehlikeli olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Abbas, Bin Salman'a Filistin liderliği üyeleriyle birlikte Gazze'yi ziyaret etmeyi planladığını bildirdi. Filistin Devlet Başkanı, Gazze'yi ziyaret etme planını ilk kez TBMM'de gündeme getirmiş, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumu bu ziyaret girişimini desteklemeye çağırmıştı.

Bin Salman'ın, Suudi Arabistan'ın Filistin halkına ve uluslararası hukuka dayalı meşru haklarına desteğini yinelediği aktarıldı. Abbas'ın gelecek günlerde de benzer bir ziyareti Mısır'a gerçekleştirmesi bekleniyor.