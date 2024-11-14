İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

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BEYRUT, 14 Kasım (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları Beyrut'un güney banliyölerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının çarşamba gecesi Burc el-Baracine ve Haret Hureyk mahallelerine üç saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, hava saldırılarından önce hedef alınan bölgedeki birçok binanın sakinlerine sosyal medya platformu X üzerinden tahliye uyarısı yaptı.

Gece gerçekleşen hava saldırılarıyla birlikte çarşamba günü Beyrut'un güney banliyölerini hedef alan saldırıların sayısı 18'e yükseldi. Dahiye'ye gün doğumunda 9, öğleden önce ise 6 hava saldırısı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre hava saldırıları, hedef alınan binalarda yangınlara ve büyük yıkıma yol açarken, bazı binalar ise yerle bir oldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri çarşamba günü yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarıyla çıkan çatışmada 6 askerin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İsrail ordusu Hizbullah'la gerilimin tırmandığı bir ortamda 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail ayrıca ekim ayı başında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3.365'e, yaralananların sayısıysa 14.344'e yükseldi.