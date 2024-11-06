İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 30 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 30 Ölü

İsrail\'in Beyrut\'a Hava Saldırısı: 30 Ölü

İsrail'in Beyrut'un Barca bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

06.11.2024 14:50
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İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Barca bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 30 kişinin çoğunun, bütünlüğü bozulmuş bedenine ulaşıldığını aktardı.

Saldırıda yaralanan 3 kişi Siblin, Mazbud ve Sayda devlet hastanelerine nakledilirken kayıp kişilerin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cebel-i Lübnan Sivil Savunma yetkilisi Hüsam Dahruc, dün saldırının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "17 kişinin cesedini ve 3 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardık. 3 kişinin cesedini çıkarmakta zorlanıyoruz. Hala enkaz altında kalan ve ulaşamadığımız kişiler var." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü.

Saldırılar Nebatiye, Deyr Zehrani ve Sur çevresindeki kasabalarda yoğunlaşırken Sur kentine bağlı Buyut Seyyad'da düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yeni tahliye uyarıları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Nebatiye'de bulunan 4 bölge için yeni saldırı tehdidinde bulundu.

X sosyal medya hesabından 4 harita paylaşan Adraee, işaretli bölgelerden en az 500 metre uzak durulması uyarısı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 30 Ölü - Son Dakika

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