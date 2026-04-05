İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 39 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un Dahiye bölgesini öğle saatlerinden bu yana 7 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıların ardından başkentte patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Dahiye'nin Cinah bölgesine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 39 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail uçakları, Beyrut üzerinde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'tan bu yana sık sık saldırılar düzenliyor.

Öğle saatlerinde İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.