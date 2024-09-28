İsrail'in Beyrut'a Saldırısında Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 91'e çıktığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesine yönelik peş peşe bombardımanı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 91'e yükseldiği belirtilen açıklamada, saldırılar sonucu oluşan enkazları kaldırma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Cebeli Lübnan'a düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesini de hava saldırısıyla hedef aldığı vurgulanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, saldırıda 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarılmıştı.

Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtilen haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı vurgulanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında en az 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.