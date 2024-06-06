Güncel

- İsrail'in BM okulunu füzeyle vurduğu saldırı yıkıma yol açtı

Saldırıda can kaybı 40'a yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait bir okula füzeyle gerçekleştirdiği hava saldırısı yıkıma yol açtı. Saldırıda can kaybı 40'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı UNRWA'ya ait 3 katlı El-Sardi Okulu'nu hedef aldığı saldırı, yıkıma yol açtı. Bir füzenin isabet ettiği sınıf kullanılamaz hale geldi. Okulda sivillere ait eşyalar ve battaniyeler olduğu görüldü.

Saldırıda can kaybı 40 oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'ü çocuk 9'u kadın olmak üzere 40'a yükseldiği belirtildi. Ayrıca 23'ü çocuk, 18'i kadın olmak üzere 74 kişinin de yaraladığı aktarıldı. İsrail ordusunun okulda bulunan yerinden edilmiş onlarca sivili en az 3 füzeyle hedef aldığı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail bu okullarda on binlerce kişinin bulunduğunu bilmesine rağmen bu katliamları defalarca gerçekleştirdi. Barınma merkezlerine yönelik katliamlar gerçekleştiren İsrail'i kınıyor, bunun soykırım suçu kapsamına girdiğini tekrarlıyor ve organize bir şekilde suç işleyen İsrail'e ABD'nin verdiği tam ve kapsamlı desteği kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen suçlardan tamamen İsrail'in ve ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, tüm dünyaya söz konusu katliamları kınama çağrısı yapıldı. Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik soykırım suçunun durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırıda okulda faaliyet gösterdiğini iddia ettiği Hamas'ın hedef alındığını öne sürdü.