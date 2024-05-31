İsrail'in çekilmesinin ardından Gazze'de çok sayıda ceset bulundu - Son Dakika
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İsrail'in çekilmesinin ardından Gazze'de çok sayıda ceset bulundu

İsrail\'in çekilmesinin ardından Gazze\'de çok sayıda ceset bulundu

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden çekilmesinin ardından Filistinlilere ait çok sayıda ceset bulunduğunu açıkladı. Kızılay ekipleri, cenazeleri taşımakta zorlanırken, sivil savunma ekipleri acil ekipmana ihtiyaç duydu. Cenazelerin bölgeden taşınmasında yaşanan gecikme nedeniyle salgın hastalıkların yayılma riski artabilir.

31.05.2024 13:09
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden çekilmesinin ardından Filistinlilere ait çok sayıda ceset bulunduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ardında çok sayıda ceset bırakarak çekildiği belirtildi.

Kızılay ekiplerinin cenazeleri taşımakta zorlandığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için acil ekipmana ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Cenazelerin bölgeden taşınmasında yaşanan gecikme nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde salgın hastalıkların yayılma riskinin artabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, tespit edilen naaşların net sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in çekilmesinin ardından Gazze'de çok sayıda ceset bulundu - Son Dakika

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