İsrail'in Cenin'de Arazi Gasbı - Son Dakika
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İsrail'in Cenin'de Arazi Gasbı

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İsrail ordusu, Cenin'de 200 dönüm Filistin arazisini gasbetmek için emirler yayımladı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde "askerlerin ve Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerde yaşayan İsraillilerin kullanacağı" yolların genişletilmesi amacıyla yaklaşık 200 dönümlük Filistin arazisinin gasbedilmesine ilişkin bir dizi emir çıkardığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu son iki günde Cenin kentindeki bazı belde ve köylerde yaklaşık 200 dönümlük arazinin gasbedilmesini öngören bir dizi askeri emir yayımladı.

Cenin Kenti Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Tarık İğbariye, söz konusu emirlerin Arabe, Yamun, Kubbatiyye, Mesliye, Merke ve Cerba beldelerindeki arazileri hedef aldığını belirtti.

İğbariye, emirlerin büyük bölümünün kentin güneydoğu, güney ve güneybatısındaki bölgelerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yeni oluşturduğu alanlara hizmet etmek amacıyla toplam uzunluğu 11,3 kilometreyi aşan askeri yolların inşasını ve genişletilmesini hedeflediğini söyledi.

Arazi gasbına yönelik kararların, yapıların yıkılması ve inşaat çalışmalarının durdurulmasına ilişkin tebligatların artırıldığı bir dönemde alındığına dikkati çeken İğbariye, söz konusu uygulamaların "geçici olmadığını, Cenin kentinde daha fazla araziye el konulması ve yeni kaçak yerleşim alanları oluşturulması yoluyla Filistinlilerin varlığını hedef alan sistematik bir İsrail politikasının parçası olduğunu" ifade etti.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre İsrail, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana geçen 1000 günde Batı Şeria'da Filistinlilere ait 60 bin dönüm araziyi gasbetti. Bunların 3 bin 400 dönümünün güvenlik ve askeri amaçlarla çıkarılan 171 askeri emir kapsamında gasbedildiği kaydedildi.

Gazze saldırılarının başlamasından bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında da artış yaşandı. Filistin resmi verilerine göre, bu süreçte 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusu 21 Ocak 2025'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinden ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri saldırılarına devam ediyor.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Nur Şems Kampı'nın altyapısı ile yolları büyük ölçüde tahrip ettiğini, Filistinlilerin evlerini ve mülklerini yıktığını, yüzlerce evin yıkıldığını belirtiyor.

İsrail ordusu kampı kapatarak, Filistinlilerin kampa girişine engel oluyor ve evlerine gitmek isteyenlere gerçek mermiyle ateş açıyor.

İsrail ordusu, geçen ay sonunda, Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki saldırılarını 31 Temmuz'a kadar uzatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin'de Arazi Gasbı - Son Dakika

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