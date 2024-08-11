İsrail'in Cenin'deki baskınında ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail güçlerinin, 6 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Subhi Ahmed Subhi el-Baz (36) yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 6 Ağustos'ta Cenin kentinde iki aracı bombalaması sonucu 5 kişi ölmüştü. İsrail güçleri ayrıca, Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri kuşatmış ve kentteki birçok mahalleye de baskın düzenlemişti. 20 saat süren baskının ardından askerler Cenin kentinden ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmişti.