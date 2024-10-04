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İsrail'e Protesto: Saadet Partisi Eylemde

İsrail\'e Protesto: Saadet Partisi Eylemde

Saadet Partisince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Giresun ve Trabzon'da protesto edildi.

04.10.2024 19:19
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Saadet Partisince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Giresun ve Trabzon'da protesto edildi.

Giresun'da Atatürk Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Saim Öksüz, siyonist İsrail'in son bir yıldır dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını söyledi.

Filistin'in önemine işaret eden Öksüz, şöyle dedi:

"Filistin, Hasan Bitmez'in, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Rachel Corie'nin, İsmail Heniyye'nin ve sayısız yetim, mazlum ve şehidin bizlere emanetidir. Filistin, insanlığın, umudun ve vicdanın kalesidir. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız. Nehirden denize özgür Filistin hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz."

Trabzon'daki protesto ise 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi.

"Vicdanın Sesini Duy! Harekete Geç!" yazılı pankart açan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Saadet Partisi Trabzon İl Sekreteri Mehmet Koç, zaferin, inananların, mazlumların ve insanlıktan yana duruş sergileyenlerin olacağını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz. Biz mezarlardan yükselen baharlarla ve kardan gelen aydınlıklarla Filistin'e sahip çıkacak, siyonizmin hiç yıkamadığı bir duvar olacağız. Bu davaya inananlarla yazılacak bu zafer. Buradan insani değerlere ve bir vicdanı olan herkese sesleniyoruz, vicdanın sesini duyun ve harekete geçin, göreceksiniz ki zafer bizlerin olacaktır."

Açıklamanın ardından bir dakikalık sessiz protesto gerçekleştiren grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'e Protesto: Saadet Partisi Eylemde - Son Dakika

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