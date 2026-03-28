İsrail'in Filistin İhlalleri Artıyor

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, dünyanın İran'a karşı yürütülen savaşa odaklanmasını fırsat bilen İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlalleri yoğunlaştırdığını belirtti.

Bergusi yaptığı açıklamada,"İşgalci İsrail, medyanın süregelen savaşla meşgul olmasını fırsat bilerek işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerini artırıyor." ifadelerine yer verdi.

Bunun özellikle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının artması, İsrail ordusunun kent ve köylere baskınlarını yoğunlaştırması ve Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın sürmesiyle açıkça görüldüğünü aktaran Bergusi, Filistinlilere ait evlerin ve araçların yakılıp tahrip edildiğini, halkın kendilerini savunacak imkanları olmamasına rağmen ateş açılarak hedef alındığını kaydetti.

En tehlikeli gelişmelerden birinin de dünyanın savaşa odaklanması ve medyanın sessizliğinden faydalanılarak, Filistinli tutuklular hakkında idam cezası yasasının geçirilmesi girişimi olduğunu vurgulayan Bergusi, bunun yanı sıra cezaevlerinde binlerce tutukluya yönelik baskı ve kötü muamelenin de artırıldığına işaret etti.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak meclis genel kuruluna göndermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.