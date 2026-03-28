İsrail'in Filistin İhlalleri Artıyor

28.03.2026 14:25
Bergusi, İran'a odaklanmayı fırsat bilen İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlalleri artırdığını belirtti.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, dünyanın İran'a karşı yürütülen savaşa odaklanmasını fırsat bilen İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlalleri yoğunlaştırdığını belirtti.

Bergusi yaptığı açıklamada,"İşgalci İsrail, medyanın süregelen savaşla meşgul olmasını fırsat bilerek işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerini artırıyor." ifadelerine yer verdi.

Bunun özellikle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının artması, İsrail ordusunun kent ve köylere baskınlarını yoğunlaştırması ve Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın sürmesiyle açıkça görüldüğünü aktaran Bergusi, Filistinlilere ait evlerin ve araçların yakılıp tahrip edildiğini, halkın kendilerini savunacak imkanları olmamasına rağmen ateş açılarak hedef alındığını kaydetti.

En tehlikeli gelişmelerden birinin de dünyanın savaşa odaklanması ve medyanın sessizliğinden faydalanılarak, Filistinli tutuklular hakkında idam cezası yasasının geçirilmesi girişimi olduğunu vurgulayan Bergusi, bunun yanı sıra cezaevlerinde binlerce tutukluya yönelik baskı ve kötü muamelenin de artırıldığına işaret etti.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak meclis genel kuruluna göndermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ramallah, Güncel, Medya, Son Dakika

Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
14:02
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
