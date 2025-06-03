İsrail'in Filistinlilere Ateşi Tartışma Yarattı - Son Dakika
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İsrail'in Filistinlilere Ateşi Tartışma Yarattı

03.06.2025 12:42
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BM, Gazze'de yardım alan Filistinlilerin öldürülmesi için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

İsrail, Gazze'de yardım almaya gelenlerin İsrail askerlerince ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, "bağımsız soruşturma açılması" çağrısı yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, sosyal medya hesabından, Guterres'in İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinlilerden dolayı "dehşete düştüğünü" belirterek, olayın "derhal ve bağımsız biçimde soruşturulması çağrısı"nı içeren iletisini paylaştı.

Yardım almaya gidenlere Hamas'ın ateş açtığını öne süren İsrail Sözcüsü, Guterres'in açıklamasında Hamas'ın isminin yer almamasına "Ne büyük utanç" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hamas'ı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamakla suçlayan Marmonstein, ABD-İsrail güdümündeki yardım dağıtım mekanizmasına "katılmayı reddettiği için BM'ye soruşturma açılması gerektiğini" savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinlilerden dolayı "dehşete düştüğünü" belirterek, olayın "derhal ve bağımsız biçimde soruşturulması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail ve ABD'nin baskı yaptığı Birleşmiş Milletler, insani yardımların çatışmaya taraf bir grup tarafından dağıtılmasının "tarafsızlık ve temel insani prensiplerine aykırı" olduğu gerekçesiyle sözde yardım dağıtım mekanizmasına katılmayı reddetmişti.

İsrail ordusu, insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alıyor

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi'nde yardım almak için insani yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilerin üzerine ateş açtığını kabul etti.

İsrail ordusu, bir kez daha yardım almak isteyenleri hedef alması sonucu, 24 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Açlığı bir silah olarak kullanmak ve yardım almaya gelen sivillerin üzerine ateş açmakla eleştirilen İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "yardım noktasına yaklaşanların şüpheli olduğu ve önce havaya uyarı ateşi açıldığı" öne sürüldü.

Açıklamada daha sonra "şüpheli" olduğu iddia edilen ve yardım almaya gelenlerin üzerine ateş açıldığı itiraf edildi.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun 1 Haziran'da Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistinlilere Ateşi Tartışma Yarattı - Son Dakika

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