İsrail'in Gazze Attack: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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İsrail ordusunun, Gazze kent merkezindeki bir eve düzenlediği saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nefak Caddesi'nde bir eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları saldırının insansız hava aracıyla (İHA) düzenlendiğini ifade etti.

İsrail topçu birlikleri, Gazze'deki Sabra ve Tel el-Heva mahallelerini yoğun şekilde bombalarken Saftavi bölgesi de yoğun silah sesleri eşliğinde İsrail askeri araçlarının hareketliliğine tanık oldu.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde de birçok bölgeyi bombaladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail Deniz Kuvvetleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın denize bakan kesimine ateş açtı, Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzey bölgeleri ise aralıklı topçu atışlarına maruz kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti de karadan saldırıların hedefi olurken, İsrail ordusu kentin doğusuna havadan rastgele ateş açtı, Cenine Mahallesi'ndeki binaları bombalamaya devam etti.