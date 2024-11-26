İsrail'in Gazze'de Bombalı Saldırısı

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İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah mahallesinde bir eve bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden görgü tanıkları, hedef alınan evin çevresinde büyük çapta hasar meydana geldiğini aktardı.