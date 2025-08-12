İsrail'in Gazze'de İnsani Yardım Bekleyenlere Açtığı Ateş: 8 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Gazze'de İnsani Yardım Bekleyenlere Açtığı Ateş: 8 Ölü

12.08.2025 00:00
İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı; en az 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım almak isteyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yer alan Sudaniye bölgesinde insani yardım almak için toplananlara ateş açtı.

İsrail'in yardım bekleyenlere açtığı ateş sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yardım bekleyenlere yönelik saldırılarında yaralanan yaklaşık 30 kişi, bölgedeki sahra hastanesine ulaştırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 499 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 575 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 9 bin 989 kişi yaşamını yitirdi, 41 bin 534 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 1807'ye, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

