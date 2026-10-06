İsrail'in Gazze'de kullandığı mühimmat sebebiyle tepki çeken Elbit Systems, Fas'taki havacılık fuarına katılacak

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında kullanılan mühimmat nedeniyle uluslararası kamuoyunda tepkilerin odağında bulunan İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems, Fas'taki Marakeş Havacılık Fuarı 2026'ya ilk defa katılacağını açıkladı.

Elbit Systems'den yapılan açıklamaya göre fuar, 7-10 Ekim tarihleri arasında Marakeş'teki RMAF Askeri Üssü'nde gerçekleştirilecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında kullanılan mühimmat nedeniyle uluslararası kamuoyunda tepki çeken Elbit Systems, Marakeş Havacılık Fuarı 2026'ya ilk kez katılacak.

Şirket, etkinlikte insansız ve otonom sistemler, hassas vuruş sistemleri, havadan koruma, elektronik harp, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR), elektro-optik, muhabere ile eğitim ve simülasyon alanlarındaki ürünlerini sergileyecek.

Sergilenecek teçhizat arasında "Hermes 900 insansız hava aracı (İHA) ile Thor, Magni-X ve FireFox-X" serisi askeri otonom sistemler yer alıyor.

Hassas vuruş sistemleri kategorisinde "SkyStriker dolanan mühimmatı, Puls tipi çoklu roketatar sistemi ve Lizard lazer güdümlü mühimmatı" fuara getirilecek.

Şirket ayrıca hava platformlarına yönelik "Mini Music Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) sistemini ve Spectro elektro-optik ürün grubuna ait Spectro 12" hedefleme sistemini tanıtacak.

Fuar kapsamında hava muhabere donanımları ile pilot eğitim ve simülasyon sistemleri de yer alacak.

Elbit Systems birçok ülkede protesto edildi

İsrail'in en büyük savunma şirketlerinden biri olan Elbit Systems, özellikle Gazze ve İran'da kullanılan insansız hava araçlarıyla biliniyor.

Almanya'da, 27 Mayıs 2026'da Elbit Systems ile araştırma projesi yürüttüğü ortaya çıkan Dresden Teknik Üniversitesi yönetimi protesto edilmişti.

İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'da "savaş suçları" işlediğini savunan öğrenciler, yapılan anlaşmanın hemen iptal edilmesini istemişti.

Çekya'nın Pardubice kentinde, 20 Mart 2026'da İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda rol oynadığı gerekçesiyle Elbit Systems ile bağlantılı bir fabrika ateşe verilmişti.

İngiltere'de "Adalet için Filistinli Şehitler" isimli grup, 26 Ağustos 2025'te, İsrail'in F-16 ve F-35 pilotlarının eğitiminde kullanılan askeri parçaları üreten bir fabrikayı basarak üretimi durdurmuştu.

Filistin yanlısı eylemleri duyuran sivil toplum ağı "The Aftershock" konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hedef alınan ABD merkezli "Moog" firmasına ait fabrikanın, söz konusu parçaları Elbit Systems için ürettiğini kaydetmişti.