İsrail'in Gazze'de Okula Saldırısı: 3 Ölü, 15 Yaralı

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İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı.

Saldırının düzenlendiği okulun enkazından 3 kişinin cansız bedeniyle 15 yaralı çıkarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 689 Filistinli öldü, 96 bin 625 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.