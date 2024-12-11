İsrail'in Gazze'de Saldırısı: 6 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampını bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Zevayide beldesindeki bir evi havadan vurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail hava saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Deyr Belah kentinin doğusunda toplanmış sivillerin hedef alındığı bir saldırıda ise bir Filistinli öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Zorunlu göç dalgası devam ediyor

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı ile çevresinde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölge sakinlerine bugün yaptığı tahliye çağrılarının ardından yüzlerce Filistinli yeniden zorla yerinden edildi.

Filistinli aileler, yaya şekilde güneydeki Han Yunus ile orta kesimin batı bölgelerine doğru ilerliyor.

Dalgalar halinde göçe zorlanan Filistinlilerin ellerine alabildikleri kadar eşya ya da battaniye taşıyarak ilerlediği gözlemlendi.