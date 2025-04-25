İsrail'in Gazze'dek saldırısından mucizevi bir şekilde kurtulan Filistinli küçük Ali ve annesi AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'dek saldırısından mucizevi bir şekilde kurtulan Filistinli küçük Ali ve annesi AA'ya konuştu Açıklaması

İsrail'in Gazze kentindeki Yermuk Mahallesi'nde yüksek tahrip gücüne sahip bombalarla düzenlediği saldırı sonucu çocukların ceset parçaları çevre binaların çatılarına fırladı.

25.04.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze kentindeki Yermuk Mahallesi'nde yüksek tahrip gücüne sahip bombalarla düzenlediği saldırı sonucu çocukların ceset parçaları çevre binaların çatılarına fırladı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda bir aile neredeyse tamamen yok oldu. Saldırıda Filistinli bir aileden baba ve 5 kız çocuğu hayatını kaybederken, anne Nesibe Şehtu ve çevre binalardan birinin çatısına savrulan oğlu Ali Farac yaralı olarak kurtuldu.

Filistinli gazetecilerin söz konusu saldırı sonrası kaydettiği görüntüler, Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana maruz kaldığı soykırımın en korkunç şekilde devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde, saldırıda ölen bazı çocukların bedenlerinin parçalandığı görülürken, bombardımanda yaralanan ve yüzü kanlar içinde ağlayan sonradan adının Ali Farac olduğu öğrenilen küçük bir çocuk da kameraya yansıdı.

Patlamanın etkisiyle şok geçiren, yüzü kan ve toz içinde kalan küçük Ali, göz yaşları içinde elini kaldırarak çevredekilerden yardım talep ediyordu. Aynı bombalamada kocasını ve diğer çocuklarını kaybeden annesi de çığlıklar atarak enkaz altında onu arıyordu.

En korkunç görüntülerden biri de bombalama sonucu yakındaki bir evin çatısına fırlayan küçük bir kız çocuğunun kanlar içindeki cesediydi.

Aile paramparça oldu

AA muhabirine konuşan küçük Farac'ın annesi Nesibe Şehtu, İsrail bombardımanının evlerini tamamen yok ettiğini, eşi ve çocuklarının öldüğünü, bir çocuğunun dışında ailesinden neredeyse kimsenin kurtulamadığını söyledi.

Sadece bir çocuğun patlamanın etkisiyle komşu binanın çatısına savrularak hayatta kaldığını ifade eden Şehtu, şunları kaydetti:

"Evdeki herkes hayatını kaybetti; eşim, çocuklarım, kardeşim ve onun çocukları, kız kardeşim ve onun çocukları. Sadece bir çocuğum kurtuldu. Patlamanın şiddetiyle komşunun çatısına uçmuş. Allah'a şükür, hayatta ama durumu çok ağır."

Şehtu, "Patlama çok şiddetliydi. Evden geriye hiçbir şey kalmadı. Ailemizden toplam on çocuk evdeydi saldırı sırasında. Her şey havaya uçtu, herkes çığlık atıyordu. Sadece bir oğlum ile ben kurtulduk." dedi.

Gazze kentindeki bir hastane önünde konuşan acılı anne "Oğlumun adı Ali Farac. Şu anda ameliyatta, karnından yaralandı. Çok zor bir ameliyat geçirdi." dedi.

Şehtu, "Halkımızdan geriye kalanları kurtarın. Daha fazla kayıp vermek istemiyoruz. Biz de insanız, yıkımdan ve ölümden yorulduk." ifadesini kullandı.

Görgü tanıkları, patlamanın çok güçlü olduğunu, İsrail ordusunun yüksek tahrip gücüne sahip bombalar kullandığını düşündüklerini belirtti. Söz konusu şiddetli patlamanın, evin sakinlerini metrelerce uzağa savurduğunu, çocuklardan bazılarının çevredeki binaların üst katlarına fırladığını aktardı.

Harvard Üniversitesi tarafından 23 Ekim 2024'te yapılan bir araştırma, İsrail ordusunun ABD yapımı "Mark 84" tipi yüksek tahrip gücüne sahip bombalar kullandığını ortaya koyuyor.

AA saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtulan küçük Ali'ye ulaştı

AA ekibi, İsrail bombardımanında ailesinin evi tamamen yıkılarak en yakınlarını kaybeden ve saldırıdan mucizevi bir şekilde sağ kurtulan ve Kuveyt Hastanesi'ne kaldırılan Ali Farac'ı ziyaret etti.

Korkmuş bir ses ve şaşkın gözlerle konuşan küçük Ali, "Duvarlar yıkıldı ve ben düştüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Babamla birlikteydim ve çok güçlü bir patlama oldu ve beni dışarı fırlattı." dedi.

Olaya ilişkin ayrıntıları hatırlamayan küçük Farac, aklında kalan tek şeyin, "evde şehit edilen" babasının yanında olması olduğunu kaydetti.

Bir süre sessiz kalan Farac, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi hastanede buldum. Başım ağrıyor ve karnım da."

Babasını ve 5 kız kardeşini kaybetti

Gazze'deki İsrail katliamının sembollerinden biri haline gelen Ali Farac'ın bu saldırıda babası Farac Ali Farac'ın yanı sıra 5 kız kardeşini kaybettiği belirtildi.

Aynı saldırıda Ali Farac'ın annesinin de yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'dek saldırısından mucizevi bir şekilde kurtulan Filistinli küçük Ali ve annesi AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
23:09
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
22:54
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi
Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
22:31
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
22:26
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
22:25
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 18:03:44. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'dek saldırısından mucizevi bir şekilde kurtulan Filistinli küçük Ali ve annesi AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.