İsrail'in Gazze'dek saldırısından mucizevi bir şekilde kurtulan Filistinli küçük Ali ve annesi AA'ya konuştu Açıklaması

İsrail'in Gazze kentindeki Yermuk Mahallesi'nde yüksek tahrip gücüne sahip bombalarla düzenlediği saldırı sonucu çocukların ceset parçaları çevre binaların çatılarına fırladı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda bir aile neredeyse tamamen yok oldu. Saldırıda Filistinli bir aileden baba ve 5 kız çocuğu hayatını kaybederken, anne Nesibe Şehtu ve çevre binalardan birinin çatısına savrulan oğlu Ali Farac yaralı olarak kurtuldu.

Filistinli gazetecilerin söz konusu saldırı sonrası kaydettiği görüntüler, Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana maruz kaldığı soykırımın en korkunç şekilde devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde, saldırıda ölen bazı çocukların bedenlerinin parçalandığı görülürken, bombardımanda yaralanan ve yüzü kanlar içinde ağlayan sonradan adının Ali Farac olduğu öğrenilen küçük bir çocuk da kameraya yansıdı.

Patlamanın etkisiyle şok geçiren, yüzü kan ve toz içinde kalan küçük Ali, göz yaşları içinde elini kaldırarak çevredekilerden yardım talep ediyordu. Aynı bombalamada kocasını ve diğer çocuklarını kaybeden annesi de çığlıklar atarak enkaz altında onu arıyordu.

En korkunç görüntülerden biri de bombalama sonucu yakındaki bir evin çatısına fırlayan küçük bir kız çocuğunun kanlar içindeki cesediydi.

Aile paramparça oldu

AA muhabirine konuşan küçük Farac'ın annesi Nesibe Şehtu, İsrail bombardımanının evlerini tamamen yok ettiğini, eşi ve çocuklarının öldüğünü, bir çocuğunun dışında ailesinden neredeyse kimsenin kurtulamadığını söyledi.

Sadece bir çocuğun patlamanın etkisiyle komşu binanın çatısına savrularak hayatta kaldığını ifade eden Şehtu, şunları kaydetti:

"Evdeki herkes hayatını kaybetti; eşim, çocuklarım, kardeşim ve onun çocukları, kız kardeşim ve onun çocukları. Sadece bir çocuğum kurtuldu. Patlamanın şiddetiyle komşunun çatısına uçmuş. Allah'a şükür, hayatta ama durumu çok ağır."

Şehtu, "Patlama çok şiddetliydi. Evden geriye hiçbir şey kalmadı. Ailemizden toplam on çocuk evdeydi saldırı sırasında. Her şey havaya uçtu, herkes çığlık atıyordu. Sadece bir oğlum ile ben kurtulduk." dedi.

Gazze kentindeki bir hastane önünde konuşan acılı anne "Oğlumun adı Ali Farac. Şu anda ameliyatta, karnından yaralandı. Çok zor bir ameliyat geçirdi." dedi.

Şehtu, "Halkımızdan geriye kalanları kurtarın. Daha fazla kayıp vermek istemiyoruz. Biz de insanız, yıkımdan ve ölümden yorulduk." ifadesini kullandı.

Görgü tanıkları, patlamanın çok güçlü olduğunu, İsrail ordusunun yüksek tahrip gücüne sahip bombalar kullandığını düşündüklerini belirtti. Söz konusu şiddetli patlamanın, evin sakinlerini metrelerce uzağa savurduğunu, çocuklardan bazılarının çevredeki binaların üst katlarına fırladığını aktardı.

Harvard Üniversitesi tarafından 23 Ekim 2024'te yapılan bir araştırma, İsrail ordusunun ABD yapımı "Mark 84" tipi yüksek tahrip gücüne sahip bombalar kullandığını ortaya koyuyor.

AA saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtulan küçük Ali'ye ulaştı

AA ekibi, İsrail bombardımanında ailesinin evi tamamen yıkılarak en yakınlarını kaybeden ve saldırıdan mucizevi bir şekilde sağ kurtulan ve Kuveyt Hastanesi'ne kaldırılan Ali Farac'ı ziyaret etti.

Korkmuş bir ses ve şaşkın gözlerle konuşan küçük Ali, "Duvarlar yıkıldı ve ben düştüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Babamla birlikteydim ve çok güçlü bir patlama oldu ve beni dışarı fırlattı." dedi.

Olaya ilişkin ayrıntıları hatırlamayan küçük Farac, aklında kalan tek şeyin, "evde şehit edilen" babasının yanında olması olduğunu kaydetti.

Bir süre sessiz kalan Farac, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi hastanede buldum. Başım ağrıyor ve karnım da."

Babasını ve 5 kız kardeşini kaybetti

Gazze'deki İsrail katliamının sembollerinden biri haline gelen Ali Farac'ın bu saldırıda babası Farac Ali Farac'ın yanı sıra 5 kız kardeşini kaybettiği belirtildi.

Aynı saldırıda Ali Farac'ın annesinin de yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği ifade edildi.