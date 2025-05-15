İsrail'in Gazze'deki Hastanelere Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya ve El-Avde hastanelerinin çevresini bombaladı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde söz konusu hastanelerin çevresini hedef aldı.

İsrail saldırısı sebebiyle hastanelerde ciddi zarar meydana geldiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının hastanelerin de bulunduğu Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde evleri hedef alan saldırılarında ise en az 18 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 13 Mayıs'ta çevresiyle beraber bombaladığı Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.