İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısı

Güncel

GAZZE, 22 Aralık (Xinhua) -- İsrail ordusu cumartesi günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne şiddetli bir saldırı düzenledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, saldırı patlayıcılar ve tank atışıyla gerçekleşti.

Hastane müdürü Hüsam Ebu Safiye, Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun personel tahliyesi emri verdiğini ancak "yoğun bombardıman nedeniyle bunun son derece zor olduğunu" söyledi.

Ebu Safiye ayrıca, İsrail ordusunun hastane çevresine patlayıcı robotlar yerleştirdiğini ve "sağlık personeli ve hastalar arasında büyük bir panik olduğunu" bildirdi.