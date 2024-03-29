İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde evlere düzenlediği hava saldırılarında 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ve Gazze kentinde vatandaşların evlerini bombaladığı belirtildi.
En-Nuseyrat bölgesinde düzenlenen hava saldırıları sonucu 5 sivilin öldüğü ve bazı kişilerin yaralandığı aktarılan haberde, Gazze kentindeki bir evin hava saldırısıyla hedef alınması sonucu da 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.
Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki yerleşim yerlerine saldırılarını artırarak sürdürdüğü vurgulandı.
WAFA'da gün içinde yayımlanan haberde de Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların olduğu 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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