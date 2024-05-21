İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'deki hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında, çocukların da bulunduğu 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu ve hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar binlerce Filistinli öldü, binlerce kişi yaralandı.

21.05.2024 17:45
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde iki ayrı eve düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde birçok bölgeye saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze kentinin doğu kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda biri çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 4 sivilinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, kentin orta kesimindeki ed-Derec Mahallesi'nde de Şevbeki ailesine ait evi hedef alan saldırıda biri çocuk en az 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda yaralının da olduğuna dikkat çekilen haberde, yaralıların bölgedeki Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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