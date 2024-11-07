İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 6 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 6 Filistinli Öldü

İsrail\'in Gazze\'deki Hava Saldırısı: 6 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

07.11.2024 11:16
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun ablukası, aç bırakma siyaseti, altyapı ve sağlık sistemini çökerterek şiddetli hava ve kara saldırıları ile gerçekleştirdiği katliamların yol açtığı insani kriz devam ediyor.

AA muhabirine konuşan bir sağlık yetkilisi, İsrail savaş uçağının Beyt Lahiya bölgesinde bir eve düzenlediği bombardımanda 5 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da İsrail'in, Beyt Lahiya beldesinin Menşiyye semtinde "Quadcopter" adlı silahlı dron ile bir apartmanı hedef aldığı saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusunun, Beyt Lahiya beldesi ve batısındaki bölgeler ile Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Cibaliya Mülteci Kampı ile Saftavi ve Tevem bölgelerine yoğun top saldırısı düzenlediğini belirten görgü tanıkları, aynı bölgelerdeki evleri patlatarak yıkmaya devam ettiğini aktardı.

-? İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 6 Filistinli Öldü - Son Dakika

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