İsrail\'in Gazze\'deki Hava Saldırısında 33 Kişi Hayatını Kaybetti

GAZZE, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin barındığı Fahmi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği hava saldırısında 18'i çocuk ve 6'sı kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, pazartesi günü erken saatlerde gerçekleştirilen saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.