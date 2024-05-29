İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'deki hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Sivil Savunma ekipleri, saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralıya ulaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip oldu.

29.05.2024 23:45
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İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin doğusundaki ez-Zehra Okulu yakınındaki el-Hatu ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.

Saldırı üzerine bölgeye giden Sivil Savunma ekiplerinin çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Saldırıda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin Sivil Savunma Teşkilatından henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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