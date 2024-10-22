İsrail'in Gazze'deki Saldırıları 18. Gününde Devam Ediyor

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İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 18 gündür ardı ardına katliam gerçekleştirerek bölgede yaşayan Filistinlileri göçe zorluyor.

Gazze Sivil Savunma görevlisi Mutaz Eyüb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, 18 gündür Cibaliya beldesi ve kuzeyin çeşitli bölgelerine hava saldırıları ve top atışlarını sürdürüyor." dedi.

Eyüp, 19 Ekim Cuma gününden bu yana bölgede internet ve iletişimin kesintiye uğradığını ve dış dünyadan izole edildiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere defalarca saldırı düzenlediğini kaydeden Eyüb, devam eden saldırılar nedeniyle enkaz altında kalanları çıkarmakta zorluk yaşadıklarını aktardı.

"Şehitlerin cenazeleri hala sokaklarda ve yollarda." ifadesini kullanan Eyüb, mezarlıklara ulaşmanın oldukça zor olduğunu, bu nedenle bazı kişilerin Beyt Lahya'da pazar yerlerine gömüldüğünü kaydetti.

Eyüb, Kemal Advan Hastanesi'nde kefen kalmadığı için saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin kıyafetleriyle gömüldüğünü söyledi.

Ateş altında göçe zorlanma

Sabah saatlerinde İsrail askerlerinin Beyt Lahiya'nın Habub bölgesine sınırlı bir saldırı düzenlediğini ifade eden Eyüb, askerlerin daha sonra Endonezya Hastanesi'nin yakınlarına çekildiği bilgisini verdi.

Eyüb, "Ordu, yerinden edilmiş insanları Şeyh Zayid Kavşağı'na doğru gitmeye zorladı. Sonrasında bir kısmını alıkoyarak diğerlerini Gazze Şeridi'nden çıkardı." dedi.

18 günde 700 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü soykırım çerçevesinde kuzeyde sistematik suç işlemeye devam ettiğini belirtti.

Hamdan, "Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında olanlar ve ulaşılamayanlar sayılmadığı takdirde, İsrail 18 günde 700 Filistinliyi öldürdü. Sayının artma ihtimali var." dedi.

İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ederek yerinden edilenleri geçmeye zorladığı koridorlardaki tehlikeye dikkati çeken Hamdan, koridorların aslında "kadınlar ve çocuklar da dahil Filistinlileri hedef alma, öldürme ve alıkoyma tuzağı olduğunu" ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.