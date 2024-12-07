İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Deyr el-Belah kentlerinde sivilleri hedef aldığı saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, İsrail keşif uçağı Deyr el-Belah'taki bir apartmanı bombaladı ve Refah'ta un arayan Filistinlilere saldırdı. 7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda toplamda 44 bin 664 Filistinli hayatını kaybetti, 105 bin 976 kişi yaralandı.

07.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Deyr el-Belah kentlerinde sivilleri ve konutları hedef aldığı saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine Filistinlilerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları sürdürüyor.

Aksa Şehitleri Hastanesinin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail keşif uçağının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki Nahil Caddesi'nde bir apartman dairesini bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail keşif uçağının, Refah kentinin doğusunda un arayan bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda ölen 3 Filistinlinin naaşlarının ise Han Yunus kentinin doğusundaki Avrupa Gazze Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hastane, Güncel, İsrail, Refah, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
20:29 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma
20:29 Yeniden Refah Partisi’ne şok Belediye başkanı istifa etti Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.