İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 6 Binden Fazla Filistinli Evsiz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 6 Binden Fazla Filistinli Evsiz Kaldı

13.09.2025 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda 6 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını bildirdi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda 6 binden fazla Filistinlinin evsiz kaldığını bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün evleri hedef alınan 6 binden fazla kişi evsiz kaldı." ifadesini kullandı.

Basal, "İşgal güçlerinin bazı binaları önceden arayarak uyardığını ancak uyarı yapılmayan evleri de hedef aldığını, bu durumun çok sayıda kişinin yaralanmasına ya da şehit olmasına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze kenti sakinlerinin, abluka ve aralıksız bombardıman nedeniyle son derece zor yaşam koşulları içinde olduklarını aktaran Basal, kentteki 1 milyondan fazla insanın her an İsrail'in mevcut bombardıman ve yıkım politikaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Basal, Gazze'de binlerce çocuğun, açlık, yaşamın temel esaslarından yoksun kalmak ve insani koşulların kötüleşmesi nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, bugün Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansının (UNRWA) Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulunu ve yüksek katlı çok sayıda binayı bombalayarak, söz konusu okullarda yaşayan binlerce kişiyi yerinden etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail hükümetinin 8 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onaylaması ve ordunun da 11 Ağustos'ta saldırılara başlamasıyla bölgeye verilen zararın bilançosuna ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

İsrail ordusunun, 11 Ağustos'tan bu yana uyguladığı sistematik yıkım, soykırım, etnik temizlik, zorla yerinden etme politikaları kapsamında Gazze kentindeki sivil yerleşim yerlerini "vahşice" hedef aldığı ifade edilmişti.

İsrail'in bu sürede saldırılarıyla kentte geniş çaplı yıkım meydana geldiği, aralarında çok katlılar da olmak üzere en az 1600 binanın tamamen yıkıldığı, 2 bin binanın ise ağır hasar aldığı, 13 bini aşkın çadırın da kullanılamaz hale geldiği aktarılmıştı.

Ordunun sadece eylül ayında tamamen yıktığı bina sayısının 70, ağır hasar alanların sayısının ise 120 olduğu, 3 bin 500 çadırın da kullanım dışı kaldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Yıkım, evsiz, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 6 Binden Fazla Filistinli Evsiz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü
Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Tarihi maça damga vuran an Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı
Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak

21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 22:36:27. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 6 Binden Fazla Filistinli Evsiz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.