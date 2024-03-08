İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 37'si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere günde ortalama 63 kadın öldürüldü

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 37'si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gazze'deki kadınlar bu acımasız savaşın sonuçlarına katlanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in saldırılarında en az 9 bin kadının öldürüldüğü ve çok daha fazlasının ise enkaz altında kaldığı vurgulanan paylaşımda, "Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler." ifadeleri kullanıldı.

???????İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 Filistinli yaralandı. Saldırılarda öldürülenlerin yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu belirtiliyor.