İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 37'si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere günde ortalama 63 kadın öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 37'si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü açıkladı.
UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gazze'deki kadınlar bu acımasız savaşın sonuçlarına katlanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
İsrail'in saldırılarında en az 9 bin kadının öldürüldüğü ve çok daha fazlasının ise enkaz altında kaldığı vurgulanan paylaşımda, "Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler." ifadeleri kullanıldı.
???????İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 Filistinli yaralandı. Saldırılarda öldürülenlerin yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu belirtiliyor.
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.
İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kanser, diyabet ve astım tedavilerinde kullanılan 328 bin 632 kaçak ilaç ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda, Beylikdüzü'nde bir iş yerinde özel saklama koşullarına uymayan şekilde muhafaza edilen 328 bin 632 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve Kooperatif Bilgi Sistemi'ndeki yenilikler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'tan gelen katılımcılar da katıldı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.
Van'ın İpekyolu Belediyesi kız basketbol takımları, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14, U16 ve U18 kategorilerinde namağlup olarak bölge şampiyonu oldu. Takımlar, Türkiye yarı finallerinde Van ilini temsil etmeye hak kazandı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin çevre düzeni, trafik sorunu ve tarımın geliştirilmesi konularında çözümlerini anlattı. Bozbey, Bursa'yı bilen ve sorunlara çözüm üreten bir başkanın 1 Nisan'da geleceğini belirtti.
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