İsrail'in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Filistin Televizyonunda çalışan Nafiz Abdulcevvad, İsrail'in Deyr el-Belah'taki evini hedef alması sonucu yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 124'e çıktı. Filistinli gazetecilere baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

08.02.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
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İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki evini hedef alması neticesinde Filistin Televizyonunda çalışan gazeteci Nafiz Abdulcevvad'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 124'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Abdulcevvad'ın ailesine ve Filistinli gazetecilere baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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