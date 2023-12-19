 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir derneğin binasını ve birçok evi hedef aldığı hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı. Saldırılar sonucunda bölgede büyük yıkım meydana geldi ve enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip edildi.

İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü
19.12.2023 - 15:19,
Abone Ol

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir derneğin binasını ve birçok evi hedef aldığı hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in bombardımanında Gazze'deki yaralı ve engellilerin tedavisiyle ilgilenen Es-Selame Derneği binası ile çevredeki bazı evler hedef alındı.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail bombardımanı bölgede büyük yıkıma yol açtı. Bölge sakinleri, yıkılan binaların enkazından yaralıları ve ölüleri çıkarmak için çalışıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:07:01. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement