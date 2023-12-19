İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir derneğin binasını ve birçok evi hedef aldığı hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in bombardımanında Gazze'deki yaralı ve engellilerin tedavisiyle ilgilenen Es-Selame Derneği binası ile çevredeki bazı evler hedef alındı.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail bombardımanı bölgede büyük yıkıma yol açtı. Bölge sakinleri, yıkılan binaların enkazından yaralıları ve ölüleri çıkarmak için çalışıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 111 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.