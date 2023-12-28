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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, Deyr el-Belah kenti ve Megazi Mülteci Kampı hedef alındı. Saldırılarda bir araçta bulunan herkes hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evde ise en az 7 kişi öldü. Han Yunus kentinde ise çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi öldü ve yaralandı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı
28.12.2023 - 09:33,
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İsrail'in gece boyu, abluka altındaki Gazze'de düzenlediği saldırılarda, çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'tan yaralıları taşıyan sivil bir aracı hedef alması sonucu aracın içinde bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırıda ise en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine gece boyu düzenlediği şiddetli hava bombardımanında, çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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