İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 92 Filistinli öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde oturan 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Ailesi çocuklarını bulamayınca durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Umut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.