İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 2 Ölü

İsrail\'in Gazze\'deki Saldırısı: 2 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

04.04.2025 11:46
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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu Filistinli bir kadın ve çocuğu hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Han Yunus'un Mevasi bölgesinde Kubbe Camisi'nin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef aldı.

İsrail saldırısında Filistinli bir kadın ve çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği saldırılarında hastaneler, barınma merkezleri ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını da hedef alıyor.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika

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