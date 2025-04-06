İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 4 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail, Han Yunus kentindeki bir evi ve Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Filistinlilerin naaşları ve yaralılar Nasır Hastanesine nakledildi.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1309 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 184 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 669'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 225'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.