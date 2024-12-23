İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 7 Ölü

İsrail ordusu, 'güvenli' bölgede çadırlara saldırdı; 2'si çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

23.12.2024 02:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde "güvenli olduğunu" ilan ettiği bölgede çadırlara düzenlediği saldırılarda, 2'si çocuk 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını bombaladı.

İsrail saldırıları sonucu yangın çıkan çadırlarda, 2'si çocuk en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin saldırılara maruz kalan çadırlardan bazı ölü ve yaralıları çıkarmayı başardığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika

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