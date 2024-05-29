İsrail'in Gazze'deki saldırısında ABD yapımı mühimmat kullanıldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırısında ABD yapımı mühimmat kullanıldı

İsrail\'in Gazze\'deki saldırısında ABD yapımı mühimmat kullanıldı

ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi. Silah uzmanları, saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri değerlendirerek, İsrail'in ABD yapımı GBU-39 bomba kullandığını ve mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti. Saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

29.05.2024 09:45
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ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi.

CNN'in haberine göre, silah uzmanları, İsrail'in Filistinlilerin kampına saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri değerlendirdi.

Uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak, İsrail'in saldırıda ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığını ve ABD'de üretilen parçalarla bölgedeki mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti.

Patlayıcı silahlar uzmanı Chris Cobb-Smith, İsrail'in ABD merkezli Boeing yapımı bomba kullandığını aktararak, "Yoğun nüfuslu bölgelerde, küçük çaplı bile olsa herhangi bir mühimmatın kullanılması her zaman risklere yol açar." dedi.

Eski ABD ordusu mensubu, patlayıcı mühimmat imha ekibi üyesi Trevor Ball ise bombanın diğer mühimmatlara göre daha farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, bunu kuyruğundan kolayca tespit edebildiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in saldırısında ABD yapımı bomba kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya, "Ne tür mühimmat kullanıldı bilmiyorum, bunu İsraillilere sormanızı öneririm." şeklinde yanıt vermişti.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırısında ABD yapımı mühimmat kullanıldı - Son Dakika

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