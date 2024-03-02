İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 116'ya yükseldi

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İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Kudra, Nablusi Kavşağı'ndaki saldırıda yaralanıp kuzeydeki Kemal Advan Hastanesine getirilen bir kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini belirtti.

Tıbbi imkanların yetersiz olması ve durumu ağır çok sayıda yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini kaydeden Kudra, güncel yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordusu, 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı. 1 Mart'ta yapılan güncellemede, saldırıda 115 Filistinlinin öldüğü, 760 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.