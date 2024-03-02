İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kudra, Nablusi Kavşağı'ndaki saldırıda yaralanıp kuzeydeki Kemal Advan Hastanesine getirilen bir kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini belirtti.
Tıbbi imkanların yetersiz olması ve durumu ağır çok sayıda yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini kaydeden Kudra, güncel yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.
İsrail ordusu, 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı. 1 Mart'ta yapılan güncellemede, saldırıda 115 Filistinlinin öldüğü, 760 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 116'ya yükseldi - Son Dakika
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la Berlin'de yapılan görüşmeye ilişkin somut çözümlere ulaşılamadığını belirtti. Bayramov, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı ve askeri işbirliklerinden bahsetti.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi. Doğan, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, şehri ileriye taşımak için çalışacaklarını ve Samsun'u bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini ifade etti.
Esenyurt'ta, caminin güçlendirilmesi çalışması sırasında kontrollü yıkımı yapılan minarenin bir parçası vinçten düşerek evin duvarını kırdı. Minare yandaki binanın bodrum katındaki dairenin duvarında hasar oluşturdu. Daire sakinleri tahliye edildi, sokak geçişlere kapatıldı. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs, Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı. Yol bir süre ulaşıma kapandı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya'ya gelen bir grup vatandaşın dönüş yolculuğunda minibüsün frenleri boşaldı ve keskin bir virajda devrilerek ağaca çarptı. Yaralanan 14 kişi hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda yapılan seçimlerde Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 653 oy alan Ören, diğer adayları geride bıraktı. Ören, Trabzonspor Divan Başkanı olarak kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de gerçek belediyeciliğin temellerinin 1994 yılında atıldığını ve AK Parti'nin kuruluşunun sebebinin gerçek belediyecilik olduğunu belirtti. Tunç, AK Parti iktidarında temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırıldığını ve demokrasinin standartlarının yükseltildiğini vurguladı. Ayrıca, gerçek belediyeciliğin katılımcı ve erişilebilir bir belediyecilik olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin 1500 yatak kapasitesiyle kente önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, şehir hastanelerinin eksikliklerinin en kısa sürede giderileceğini ve millete hizmet etmeye devam edileceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Hatay'ın yeniden ayağa kalkacağını ve depremin yaralarının sarılacağını belirtti. Yerlikaya, yerel seçimde tüm belediyeleri hizmetle buluşturacaklarını ve Hatay'ı eser ve hizmet belediyeciliğiyle tanıştıracaklarını söyledi. Ayrıca, terörle mücadeledeki başarıyı vurgulayarak, Hatay'ın Türkiye Yüzyılı'na ışık tutmaya devam edeceğini ifade etti.
Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri sona erdi. Büyükler sağ kol müsabakaları ve bedensel engelliler sağ ve sol müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Samsun Valisi, federasyon başkanı ve il müdürü tarafından takdim edildi. Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen kazada, kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, kamyondaki 30 koyun telef olurken, diğer koyunlar başka bir kamyona yüklendi. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak Serap Er isimli yaralı kurtarılamadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?