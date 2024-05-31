UNRWA: İsrail saldırısı Gazze'deki sığınma merkezlerini vurdu - Son Dakika
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UNRWA: İsrail saldırısı Gazze'deki sığınma merkezlerini vurdu

UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sığınma merkezlerine yönelik saldırılarının devam ettiğini duyurdu. Saldırılarda yerinden edilmiş insanların öldüğü ve yaralandığı belirtildi. UNRWA'ya ait tesislerin ise hedef alınmadığı ifade edildi. UNRWA, saldırıların durması ve sorumluların cezalandırılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

31.05.2024 18:21
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan sığınma merkezlerinin İsrail saldırısına uğradığını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da "İsrail tankları tarafından kuşatılmış sığınma merkezlerinde, çocuklar dahil yerinden edilmiş insanların öldürüldüğü ve yaralandığı" bildirildi.

İsrail ordusunun sığınma merkezlerindeki çadırları ateşe verdiği belirtilen açıklamada, UNRWA ofislerinin "İsrail uçaklarının hava saldırıları ve buldozerlerle yıkıldığı" aktarıldı.

UNRWA, Gazze'deki toplam 170'ten fazla tesisinin yıkıldığını veya zarar gördüğünü açıklarken, UNRWA'ya ait yerlerin "hedef olmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, "saldırıların durması ve dünyanın saldırganları sorumlu tutması için harekete geçmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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