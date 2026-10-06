İsrail'in Gazze kentine ve Han Yunus'a saldırılarında bir Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze kentine ve Han Yunus'a saldırılarında bir Filistinli öldü

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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in Gazze kenti ve Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda bir Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kent merkezindeki insansız hava aracı saldırısında çok sayıda kişi yaralanırken, El-Kerama ve Han Yunus'un güneyinde 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırıları sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kent merkezindeki belediye parkı yakınlarında İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki El-Vahda Caddesi'nde bir grup Filistinlinin hedef alındığı ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeybatısındaki El-Kerama Mahallesi'nde ve Han Yunus'un güneyinde askeri araçlardan açılan ateş sonucu ise 2 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki bombardımanını sürdürürken, Şucaiyye Kavşağı ile Tuffah Mahallesi'nin doğusunda evleri yıkmaya devam etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze kentine ve Han Yunus'a saldırılarında bir Filistinli öldü - Son Dakika
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