İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği İHA saldırılarında 8 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Bureyc Mülteci Kampı'nın giriş kısmında bulunan bir grup Filistinliyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.
Saldırıda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya "Quadcopter" tipi dronla düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.
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