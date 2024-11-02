İsrail'in Gazze'nin orta ve kuzeyine düzenlediği İHA saldırılarında 8 kişi öldü

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Bureyc Mülteci Kampı'nın giriş kısmında bulunan bir grup Filistinliyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya "Quadcopter" tipi dronla düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı.